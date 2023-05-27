Çorum’un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Demirşeyh köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araziden köyüne doğru giden Mustafa Karuç yönetimindeki 19 SK 659 plakalı traktör, dere yatağından geçtiği sırada devrildi. Kazayı gören köylüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Karuç’un cansız bedeni, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.