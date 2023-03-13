Sungurlu’da içme suyu şebekesini değiştiriyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kangren olan altyapı problemi çözülüyor. 50 yıldır değişmeyen ve defalarca patlak veren su borularının yenilenmeye başlandığını söyleyen Başkan Şahiner, "Söz verdiğimiz gibi altyapıda asbest boruları bitiriyoruz. Artık vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak ve gönül rahatlığıyla çeşmeden su içebilecekler" şeklinde konuştu.

Başkan Şahiner, "Sungurlu’yu bu asbest borulardan kurtaracağız diye söz vermiştik, bugün itibarıyla ilçemizin içme suyu şebekesini yenilemek üzere Akçakent Mahalle’mizde ilk kazmayı vuruyoruz. Ya Allah bismillah" dedi.

50 yıldır Sungurlu’nun altyapı sorunu olduğunu ve Sungurlu halkının kanserojen etkisi doğuran asbest borulardan su içmek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Şahiner, "50 yıldır bu borulardan halkımız su içmek zorunda kalıyordu, hem de verilen suyun yüzde 70’i kaçağa gidiyordu. Halkımız rahat bir nefes alacak. Vatandaşlarımız artık çeşmeden gönül rahatlığı ile su içebilecekler" ifadelerini kullandı.

İlçede su şebekesi yenileme işinin 9 ay gibi kısa bir sürede biteceğini söyleyen Başkan Şahiner, "Bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Yaşanabilecek bu aksaklıklarda vatandaşlarımızın destek ve anlayışına ihtiyacımız var. Sungurlu’nun kanayan yarası haline gelen bu sorundan, birlik ve beraberlik içerisinde, hep birlikte kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve bizleri anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum" diye konuştu.