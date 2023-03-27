Sungurlu’da içme suyu hattı yenileniyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kangren haline gelen altyapı problemine neşter vuran Sungurlu Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakent Mahallesi Şehit Ertuğrul Kocaer Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi 10021. Sokak’ta başlatılan altyapı çalışması hızla devam ediyor. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "İlçemizin en temel sorunlarını çözüyor, halkımızın refahı için çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi altyapıda asbest boruları bitiriyoruz. Artık vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak ve gönül rahatlığıyla çeşmeden su içebilecekler. 50 yıldır bu borulardan halkımız su içmek zorunda kalıyordu, hem de verilen suyun yüzde 70’i kaçağa gidiyordu. Halkımız rahat bir nefes alacak. Vatandaşlarımız artık çeşmeden gönül rahatlığı ile su içebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar bu sene bitecek"

İlçede su şebekesi yenileme işinin 9 ay gibi kısa bir sürede biteceğini söyleyen Başkan Şahiner, "Bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Yaşanabilecek bu aksaklıklarda vatandaşlarımızın destek ve anlayışına ihtiyacımız var. Sungurlu’nun kanayan yarası haline gelen bu sorundan, birlik ve beraberlik içerisinde, hep birlikte kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve bizleri anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.