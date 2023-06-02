Sungurlu fen lisesinde mezuniyet sevinci
SUNGURLU FEN LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM SEZONUN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİ COŞKULU BİR MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEDİ
ÇORUM 02.06.2023, 16:42
Sungurlu Fen Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim sezonun 12. sınıf öğrencilerini coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi.
Törende 65 öğrencisini mezun eden lisesinin son sınıf öğrencileri cübbelerini giydi, keplerini taktı ve ardından keplerini fırlatarak doyasıya eğlendiler.
Mezuniyet programına İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürü Nazim Gürgil, Fen Lisesi Müdürü Oğuzhan Koç, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldı.