Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Olay, Alaca ilçesi Çorum Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Alperen K. yönetimindeki 19 HA1091 plakalı otomobilin motor kısmın alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.