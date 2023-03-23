Ortaokullar arası satranç turnuvası düzenlendi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaokulları arasında satranç turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahmut Atalay Spor Salonu’nda düzenlenen ve Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından koordine edilen turnuvaya 13 okuldan toplam 39 öğrenci katıldı. Ortaokullar Arası Satranç Turnuvasında, İsmetpaşa Ortaokulundan Salih Soysal ilçe birincisi olurken, yine İsmetpaşa Ortaokulundan Muhammed Hakan Özkan ikinci, Atatürk Ortaokulundan Batın Kaan Doğualp ise üçüncü oldu.