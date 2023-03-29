Kaymakam Görmüş’ten başarılı güreşçiye ödül

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Avrupa üçüncüsü olan güreşçiyi ödüllendirdi.

Kaymakam Görmüş, Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan U23 grekoromen güreş Avrupa şampiyonasında Gürcü rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek 3. olan sporcumuz Mert İlbars’ı kabul etti.

Beraberinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ve güreş antrenörü Çelebi Bayır’ın da hazır bulunduğu kabulde Kaymakam Görmüş, bizlere yaşattığı gururdan dolayı güreşçimizi ve antrenörünü tebrik etti ve Sungurlulu güreşçimizin çocuklarımız için bir rol model olduğunu ifade etti.