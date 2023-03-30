İskilip Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilere iftar

Çorum’da, İskilip Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

İskilip Öğretmenevindeki iftar yemeğine katılan İskilip Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ali Sülük, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet ettiler.

Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, “Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygılar sunuyorum” dedi.

Şehit ve gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Belediye Başkanı Ali Sülük de, “Şehitlik peygamberlikten sonra gelen en yüce makamdır. Vatan ve bayrak uğruna can veren şehitlerimizden Allah razı olsun. Yakın zamanda büyük felaketler yaşadık. Bu mübarek ayın hürmetine yüce Allah’tan bu felaketleri ülkemizin üzerinden kaldırılmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

İftar programına; İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Müftü Şuayip Güllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Acer, şehit aileleri ve gaziler katıldı.