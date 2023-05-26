Geleneksel çocuk şenlikleri sona erdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak, onları sosyal medyadan uzaklaştırmak, arkadaşlarıyla oyunlar oynamasını teşvik etmek üzere okullar arası "yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca ve kaleli yakan top" oyunları oynatıldı.

Düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliğine, 2. sınıflarda 10 okul ve 120 öğrencinin katılımıyla ’yağ satarım bal satarım’ oyunu, 3. sınıflarda 12 okul ve 180 öğrencinin katılımıyla ’mendil kapmaca’ ve 4. sınıflarda 11 okul ve 132 öğrencinin katılımıyla ’kaleli yakan top oyunu oynatıldı. Şenliklere toplamda İlçe merkezinde 432, ilçe genelinde ise toplamda 814 öğrencinin katıldı.

Yağ satarım bal satarım oyununda birinci Atatürk İlkokulu, ikinci Sunguroğlu İlkokulu ve üçüncü İsmetpaşa İlkokulu oldu. Mendil kapmaca oyununda ise İsmetpaşa İlkokulu birinci olurken, ikinci Yavuz Selim İlkokulu ve üçüncü Sunguroğlu İlkokulu oldu. Kaleli yakan top oyununda ise birinci Yavuz Selim İlkokulu olurken, ikinci Fevzi Çakmak İlkokulu ve üçüncü Sunguroğlu İlkokulu oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam tarafından verildi.