Gazeteciler cemiyeti Osmancık’ta toplandı

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, yönetim kurulu toplantısı hafta sonu Osmancık’ta gerçekleşti.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, ÇGC Başkanı Şevket Erzen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Özkaleli, Sadık Örgel, Nihat Karalar, Ali Özdemir, M.Burak Yalçın, Bilal Çevrim ve Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk Katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk Parkı, Ada restoranda bir araya gelen heyet, afet bölgesine yönelik yapılan çalışmalar, basının içinde bulunduğu sorunlara dair çözüm önerileri gibi gündemlerinde yer alan konuları görüştü.

Toplantıda, Çorum Gazeteciler Cemiyeti, kentte ‘Basın Müzesi’ kurulması için yapılan çalışmaların sürdürülmesine karar verdi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu ile bir araya gelerek uzun bir süre sohbet gerçekleştirdi.