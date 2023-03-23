Depremzedelerden yuvalarından uzakta ilk iftar

Ramazan ayının ilk günü afet bölgesinden Çorum’a gelen depremzedeler ilk iftarını yaptı.

İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda ilk iftar buruk karşılanırken Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Hatay’dan Çorum’a gelen Mehmet Emin Civan, Çorum halkının kendilerine sahip çıktığını ve hiçbir yardımı esirgemeğini söyledi.

Ramazan ayının ilk günü her zaman olduğu gibi yine ailesiyle beraber olduğunu ancak bu sefer farklı bir yerde olduğunu dile getiren Civan, “Her zaman kayınvalidemde toplanarak iftar yapardık. Bugün Çorum’dayız ama hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür yine birlikteyiz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

“Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” diyen Kasım Aktemur ise, “Allah’tan gelen bir şey. Gönül isterdi ki memleketimizde olalım. Başımıza gelen olay büyük bir felaket. Allah kimselere göstermesin. Zor bir şey. Yapacak birşeyde yok. Şikayet mahiyetinde söylemiyorum. Kendi soframızda yemeğimizi yiyebilirdik. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Çorum halkının bize yaptığı iyiliği unutmayacaklarını vurgulayan Mahir Güler de, “Depremler nedeniyle Antakya’da büyük bir yıkım oldu. Şuanda Antakya merkezde oturulacak çok sayıda fazla ev yok. Yıkım çok büyük biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Zaman zaman depremler oluyordu. Büyüklerimizden Antakya depremleri ile ilgili anlattıklarını dinlerdik. Biz bunu kendimize konduramamıştık. Biz böyle deprem olmaz zannediyorduk ama demek ki deprem her an her yerde yanımızdaymış. Memleketten ayrı ilk Ramazanımız bu. Çorum halkı sağolsun bize çok iyi davrandı. Kaldığımız yurt olsun, esnaf olsun, vatandaş olsun bizim deprem bölgesinden geldiğimizi duyan herkes hayatımızı kolaylaştırmak için elinden geleni yaptılar. Bütün imkânları seferber ettiler. İnşallah en kısa sürede yurdumuza döneceğiz. Fakat Çorum halkının bize yaptığı iyiliği unutmayacağız” şeklinde konuştu.

(MMY-BÖ)