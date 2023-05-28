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Damatlık ve gelinlikle oy kullanmaya gittiler
ÇORUM’DA BİR ÇİFT, DÜĞÜN TÖRENİ ÖNCESİ GELİN VE DAMATLIKLARIYLA SANDIK BAŞINA GİDEREK OY KULLANDI.
ÇORUM 28.05.2023, 15:46
Çorum’da bir çift, düğün töreni öncesi gelin ve damatlıklarıyla sandık başına giderek oy kullandı.
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Çorum’da oy verme işlemi sürüyor. Bugün dünya evine girecek olan Seyit Ahmet ve Gülen çifçi de düğünleri öncesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Mehmetçik Lisesi’ne gelerek oylarını kullandı.
Oylarını kullanan genç çifte, vatandaşlar da mutluluk diledi.