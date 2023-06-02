Çorumlu çiftçilere hububatta hastalık uyarısı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, hububat pas ve septoria hastalığı konusunda çiftçileri uyardı.

Ülke genelinde mayıs ayı boyunca yağışların aralıksız devam etmesine bağlı nem düzeylerinin yüksek değerlerde olması ve artan sıcaklıklar nedeniyle tahıl üretim alanlarında pas başta olmak üzere kök çürüklüğü ve yaprak lekesi hastalığı (septoriaspp) gibi mantar hastalık risklerinin arttığını dile getiren Kolobaş, “Bölgemizde sarı pas hastalığı için uygun iklim şartlarının oluştuğu ve bölgemize bağlı illerde sarı pas hastalığının epidemi yapma riskinin arttığı belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından yapılan sürveyler sonucunda havaların yağışlı ve sıcak geçmesi nedeniyle de bu riskin arttığı görülmüştür. Pas hastalıkları ve septoria (yaprak lekesi hastalığı) hastalığında ilaçlamaya karar verirken bayrak yaprağın korunması esas alınmalı; hastalık belirtileri alt yapraklarda görülse bile ilaçlama için acele edilmemeli, yağış, nem ve hava şartları ile hastalığın gelişimi izlenmelidir. Hasattan 30 gün önce ilaçlamalara son verilmelidir” dedi.