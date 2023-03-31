Çorum’da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Çorum’da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, merkeze bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde evinden ayrılan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Şişik geri dönmeyince yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerine kadar süren aramada Şişik’in cansız bedeni köy içerisinde bulunan bir derede bulundu.

Şişik’in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.