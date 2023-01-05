Çorum polisinden şok denetim

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık 2022 tarihinden bugüne kadar yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bin 403 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 28 şahıs yakalanırken, 4’ü tabanca, 1’i tüfek, 3’ü kesici ve delici alet olmak üzere toplam 8 adet silah, 14 adet fişek, 27 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 212 araç kontrol edilirken 3 araca 4 bin 269 TL Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı tanzim edildi.