Çevreci belediye sıfır atık projeleriyle geleceğe dokunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık” projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Çorum Belediyesi, yaptığı çalışmalarla geleceğe dokunuyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle önemli projelere imza atan Çorum Belediyesi, çevre ve doğanın yanı sıra ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.

Sıfır atık çalışmalarıyla çevre kirliliğini önleyen Çorum Belediyesi, gerçekleştirdiği inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi, atık pillerin yönetimi, bitkisel atık yağların yönetimi, elektronik atıkların yönetimi, katı atıkların ve tıbbi atıkların bertarafı, vektörel mücadele yönetimi, cadde-sokak temizliği, iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri gibi birçok faaliyetle çevreyi ve doğayı korumak için önemli çalışmalara imza attı.

İnşaat Atıkları Toplama Merkezi ile kentte inşaat atıkları sorun olmaktan çıkarken inşaat ve yıkıntı atıkları oluşması durumunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildiğinde adresinden alınıyor. Belediye ekipleri, son 4 yılda tesis, ev, iş yeri ve boş arsa, dere-yol kenarlarından toplam 7 bin 500 ton inşaat yıkıntı atığını toplayarak çevreye zarar vermesini önledi.

Tıbbi atıkların bertarafı içinde Çorum Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehirde sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar, sterilizasyon işlemiyle birlikte çevre ve insan sağlığına zararsız hale getiriliyor. İl genelinde 2019 yılında 608 bin 408 kilo, 2020 yılında 759 bin 508 kilo, 2021 yılında 727 bin 904 kilo 2022 yılında ise 199 adet kurum ve kuruluştan 639 bin 837 kilo yıl tıbbi atık toplanarak bertaraf yapıldı. Tesise kazandırılan yeni strelizisyon cihazıyla su kullanımı ve emisyon salınımında da azalım meydana geldi.

Geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlanıyor

Çorum Belediyesi elektronik ve tekstil atıkları, bitkisel atık yağ toplama alanları ve atık pil kutularıyla da hem çevreyi koruyor hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlıyor. 2019 yılında 44 bin 242 litre, 2020 yılında 36 bin 200 litre, 2021 yılında 28 bin 368 litre, 2022 yılında ise 111 bin 151 litre bitkisel atık yağı toplayan belediye, kullanım ömrünü tamamlayan pillerin insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla işyerleri, evler ve okullarımızda atık pillerin ayrıca toplarken gelecek nesilleri bilinçlendirmek için okullarda Atık Pil Toplama kampanyası düzenliyor. Bu çerçevede il genelinde bulunan toplan atık pilleri toplayan Çorum Belediyesi, geri dönüşüm ve bertaraf için yetkilendirilmiş kurumlara gönderimini sağlıyor. 2019 yılında 3 bin 540 kilo 2020 yılında bin 266 kg, 2021 yılı bin 101 kilo, 2022 yılında ise bin 380 kg atık pil toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Çorum Belediyesi ’Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış 3 nin 480 kilogram elektronik atık, geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) teslim edildi. Buhara Kültür Merkezi ve Kadeş Barış Meydanı, Kentli Servisi ve Müdürlüğümüze getirilen atıklar yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim edilerek hem doğaya zarar vermesi önlendi hem de tekrar ekonomiye kazandırıldı.

Hedef; sıfır atık

Çorum Belediyesi’nin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla oluşturduğu 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde evlerden kaynaklı 13 farklı atık toplanıyor. Kağıt, plastik, metal, camlar, ahşap, tekstil, elektronik, pil, floresan ve civa içeren atıklar, ilaç, bitkisel atık yağ ve ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri atık merkezine kabul ediliyor. Lisanslı firmalara ulaştırılan bu atıklar geri dönüşümleri sağlanıyor.

’Sıfır atık’ hedefine ulaşabilmek amacıyla 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ aynı zamanda eğitim merkezi haline geldi. İnsanların geri dönüşüm ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine önem veriliyor. 2022 yılında bin 784 kişi 1. Sınıf Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Çocuklara temiz çevre bilincini kazandırmak için okullarda çevre saati programları düzenlenerek sıfır atık eğitimleri veriliyor. Her yıl binlerce öğrenci bu eğitimlere katılarak doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Bu çerçevede, 2022 yılında gerçekleştirilen 45 eğitim programında 5 bin 805 kişiye iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitim verildi. Çorum Belediyesi Çevreci Kardeş Kulübü tarafından yürütülen geri dönüşüm atölyelerinde ise öğrencilerle birlikte atık malzemeden farklı ürünler yapılıyor.

Yenilenebilir enerji potansiyelimizi sürekli artıran Çorum Belediyesi, güneş enerji santralini de (GES) devreye aldı. Doğal kaynakları enerjiye dönüştüren Çorum Belediyesi, Rüzgâr Enerji Santrali ve Biyogaz Tesisleri ile tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü karşılıyor. Güneş enerji santrallerinin ilki şehre içmesuyu sağlayan Eskice Köy’deki pompa istasyonun bulunduğu bölgede kuruldu. Eskice Köy Güneş Enerji Santrali’nden 500 kilowatt/saat elektik enerjisi üretecek olan Çorum Belediyesi enerji ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sunacak.