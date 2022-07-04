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Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban bayramı öncesinde ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.

ÇORUM 04.07.2022, 12:30 04.07.2022, 12:38
Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı

Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan ot ve ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat şekilde yapmalarını amaçladıklarını belirten Başkan Şahiner, çalışmaların Kurban bayramı öncesi tamamlanacağını dile getirdi.

#Bakım #mezarlık
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