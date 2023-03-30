Başkan Aşgın’dan AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevini devralan Murat Günay’a ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevini devralan Murat Günay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Aşgın, “Başkanımıza ve yönetimine bu kutlu davada, millet ve memlekete hizmet yolunda başarılar diliyoruz.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, il başkanlığı görevini Av. Murat Günay devralmıştı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Murat Günay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

’AK Parti, başarı hikayeleri yazmaya devam edecek’

Murat Günay’ı tebrik eden Başkan Aşgın, “AK davanın bir neferi olarak yıllardır teşkilatımızın farklı kademelerde görev yapan Murat Günay kardeşimizi il başkanlığı görevinden dolayı yürekten kutluyoruz. Teşkilatlarımızın öncülüğünden bundan önce olduğu gibi bundan sonra da AK Parti şehrimizde başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir.” dedi. 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Aşgın, “Ülkemiz için, bütün mazlum milletler için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Çorum, seçim sonrası bir kez daha büyük bir coşkuya sahip olacak. O coşkuyu, Kadeş Barış Meydanı’nda parti binamızın önünde inşallah hep birlikte yaşayacağız.” şeklinde konuştu.

’Belediye başkanımızın çalışmaları takdire şayan’

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da açıklamasında, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın takdire şayan çalışmalar yaptığını söyledi. Günay, “Tüm bu çalışmalar için belediye başkanımıza, meclis üyelerimize ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Yusuf Ahlatcı’dan devraldıkları bayrağı indirmeden göreve devam edeceklerini belirten Günay, “Tek amacımız 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın yeniden göreve seçilmesidir. Türkiye yüzyılın devam etmesi için ekibimizle ve tüm teşkilatlarımızla birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.