Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 25 Mart 2019 yılında temeli atılarak Hafızlık Kur’an Kursu yanında yapımına başlanılan Ahmet Hamide Çakılkum Camii ibadete açıldı.

Ahmet Hamide Çakılkum Camii, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun kıldırdığı öğle namazı ve yaptığı dua ile ibadete açıldı. İlçe Müftüsü Eroğlu, caminin yapılmasında maddi manevi büyük destekleri olan aileye ve katkısı olan tüm hayırseverlere dua etti. Açılan camide 5 vakit namaz ve ramazan ayının ilk teravih namazı eda edilecek.