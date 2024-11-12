Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği’nin öncülük ettiği bu çağrıda, Türkiye’nin yeşil dönüşümü için iş birliklerinin ve şeffaf iletişimin gücüne vurgu yapıldı.

Ekim ayında COP29 İklim Zirvesi önceliklerini değerlendirmek için Bahçeşehir Üniversitesi ve CIFAL İstanbul, UNITAR ev sahipliğinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları, ilgili uzmanlar ve akademisyenler, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşmasının, kapsayıcı ve şeffaf bir yaklaşımla, çeşitli perspektiflere ve ortak sorumluluğa değer verilerek mümkün olacağı konusunda hemfikir.

Ortak Bir İklim Hedefine Yönelik Taahhüt

Toplantıda Avrupa İklim ve Eylem Ağı İklim ve Enerji politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz ile EkoIQ Genel Yayın Direktörü Barış Doğru, COP28 ve Türkiye’nin iklim politikalarına dair kapsamlı bir değerlendirme sundu.

Toplantıdaki paydaşlar tarafından COP29 başlarken, Paris İklim Sözleşmesi hedeflerine ulaşılabilmesi için ülkelerin ulusal katkı beyanlarının daha iddialı hale gelmesi ve bu kapsamda Türkiye’nin 2053 karbon nötr olma hedefi ve enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımının kademeli olarak azaltılmasıyla ilgili yol haritalarının daha gerçekçi ve ulaşılabilir olabileceği vurgulandı.

Ayrıca yenilenebilir enerji kapasite ve yatırımları açısından Türkiye’nin iyi bir noktada olduğuna değinilen toplantıda; Türkiye’nin COP toplantıları ve zirvelerinde iş birliği yapabileceği bölge ve ülkelerle birlikte hareket edebileceği, “Küresel Yenilenebilirler ve Enerji Verimliliği Taahhüdü” gibi girişimlere katılarak uygulamalarını hızlandırabileceği değerlendirildi.

Sürekli Diyalog ile Etkili Platformlar Oluşturmak

Toplantıdan çıkan önemli sonuçlardan bir diğeri ise, tüm paydaşlar arasında sürekli diyalog ve bilgi paylaşımını teşvik edecek platformların kurulması yönündeki çağrı oldu.

Sivil toplum temsilcileri, düzenli iletişim kanallarının oluşturulmasının karşılıklı anlayışı artırabileceğini ve Türkiye’nin Sivil Toplum Kurtuluşları, akademik çevre ve diğer paydaşların farklı uzmanlık alanlarından daha etkin yararlanmasını ve cesur ancak uygulanabilir hedefleri birlikte belirlemenin mümkün olabileceği ele alındı.

Kamunun bundan sonraki İklim Zirvesi süreçlerinde düzenli olarak iklimle mücadelede ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceği toplantıların önemli olduğu vurgulandı.

Ayrıca Türkiye’nin iklim krizi ile mücadeleye ilişkin hedef, taahhüt ve uygulamalarının izlenebilmesi amacıyla sivil toplumun bir platform oluşturması ve sivil toplum kuruluşlarının iklim kriziyle mücadele alanında azaltım, uyum, ulusal katkı beyanı güncelleme, farkındalık ve eğitim gibi konularda ortak çalışmalar yürütmesi konuları masaya yatırıldı.

Açık iletişimi destekleyen ve ortak projeler geliştirilmesine fırsat sunacak bu iş birlikleri sayesinde Türkiye, yalnızca iklim hedeflerine ulaşmakla kalmayıp, aynı zamanda iş birliğine dayalı, çözüm odaklı bir iklim liderliği örneği sergilemesinin ortak bir vizyon olarak ele alınması gerekliliği, ilgili çağrının en önemli çıktılarından biri olarak dikkat çekti.