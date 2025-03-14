Ayrıca, nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için "karşılıklı saygı" ilkesine dayalı bir yaklaşım benimseneceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşu, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin katıldığı üçlü toplantı, Çin’in başkenti Pekin’deki Diaoyutai Devlet Konukevi’nde gerçekleştirildi. Görüşme sonrası yayımlanan 8 maddelik ortak bildiride, üç ülke, tüm yasa dışı yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti. Bildiride, bu sürecin yalnızca diplomatik ve siyasi diyalog yoluyla ilerlemesi gerektiği ve yaptırım, baskı ya da güç kullanımının gerginliği artıracağına dikkat çekildi.

İran’ın Nükleer Programı Barışçıl Amaçlarla Sınırlı Olmalı

Bildiride, İran’ın nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlara yönelik olduğuna ve nükleer silah üretmeyi hedeflemediğine bir kez daha vurgu yapıldı. Çin ve Rusya'nın, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) saygı göstererek bu yönde taahhütte bulunduğu belirtilerek, İran’ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ayrıca, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini sürdürme kararı desteklendi. Bildiride, İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanım hakkına saygı gösterilmesi gerektiği, tüm devletlerin UAEA’nın tarafsız çalışmalarına engel olacak adımlardan kaçınması gerektiği ifade edildi.

Şanghay ve BRICS’te İş Birliği Güçlenecek

Ortak bildiride, İran ve Rusya'nın Çin'in yapıcı rolünü takdir ettiği ve üç ülkenin iş birliği ve görüşmeleri gelecekte de sürdürecekleri ifade edildi. Ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Trump’tan İran’a Müzakere Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup göndererek İran ile nükleer program konusunda müzakere etmeyi teklif etti. Trump, "Eğer İran müzakerelere girmezse onlar için çok kötü olur. İran’ın nükleer silahları olmamalı. Başka seçenekler de mevcut" ifadelerini kullanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, tehditler süreceği sürece ABD ile müzakere etmeyeceklerini belirtti ve İran'ın ABD'nin görüşme "emirlerine" boyun eğmeyeceğini ifade etti.

İran, 2015 yılında ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılan anlaşma ile nükleer programını sınırlamayı kabul etmişti, ancak 2018'de Donald Trump’ın başkanlık döneminde ABD, bu anlaşmadan çekilmişti.