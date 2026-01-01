İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CİMER’in devlet ile vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü olmaya devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Devlet-millet iletişiminin önemli bir köprüsü olan CİMER, 2025’te 5.5 milyon başvuru alarak vatandaşla güçlü iletişimini sürdürdü ve başvuruların yüzde 96.8’ine yanıt verdi. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı.”

2025 yılında hayata geçirilen dijitalleşme çalışmaları, mobil uygulama üzerinden erişilebilirlik ve süreçlerin hızlandırılması CİMER’e yapılan başvurularda artış sağladı. Açıklamada ayrıca, platformun uluslararası iki ödül aldığı da belirtildi.

CİMER 2025 başvuru istatistikleri:

Toplam başvuru: 5.5 milyon

Yanıt oranı: %96.8

Dijitalleşme ve mobil uygulama ile erişim artışı

İki uluslararası ödül

CİMER, 2026 yılında da vatandaş taleplerine hızlı ve etkin dönüş sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.