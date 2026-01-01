Valilikler, ulaşımda aksamalar ve güvenlik endişeleri nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü için art arda tatil kararlarını duyurmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde tipi, düşük sıcaklıklar ve görüş mesafesinin düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bolu

Bolu’da devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca hamile, engelli personel ile küçük çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

Konya

Konya’nın Ereğli, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliği, sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli buzlanma ve don tehlikesine karşı il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile, engelli ve küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli olacak.

Zonguldak – Karabük

Zonguldak ve Karabük’te de soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi. Her iki ilde de hamile ve engelli personel için idari izin kararı geçerli.

Kars: Okullar tatil, uçak seferleri iptal

Kars’ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken kentten yapılması planlanan İzmir, Ankara, İstanbul ve Sabiha Gökçen seferli uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.

Ordu

Ordu’da 16 ilçede okullar tamamen, Fatsa ve Ünye’de ise kısmen tatil edildi. Tam tatil ilan edilen yerlerde eğitim kurumları 1 gün kapalı olacak. Kısmi tatil edilen bölgelerde yalnızca belirtilen okullarda eğitime ara verildi.

Bartın – Erzurum – Ardahan

Üç ilde de buzlanma ve soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildi. Erzurum genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Bartın ve Ardahan’da da engelli, hamile ve çocuğu okul öncesine devam eden kadın çalışanlar izinli sayılacak.

Bitlis – Batman – Van – Hakkari

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok noktasında kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bitlis, Batman, Van ve Hakkari’de il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Hakkari’de kar kalınlığı şehir merkezinde 1, bazı kırsal bölgelerde 2 metreyi aştı. Çığ tehlikesi nedeniyle sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Trabzon – Siirt – Giresun – Kırşehir – Sivas

Karadeniz ve İç Anadolu’da da çok sayıda tatil kararı geldi.

Trabzon: Tüm eğitim kurumları 1 gün tatil.

Siirt: Buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Giresun: 7 ilçede kar nedeniyle okullar kapatıldı.

Kırşehir: İlk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas: Valilik kararıyla eğitim bir gün daha durduruldu.

Ek kararlar

Malatya, Yozgat, Şırnak, Düzce ve Gaziantep’te de kar yağışı ve don nedeniyle 2 Ocak’ta eğitime ara verildiği açıklandı.

Yoğun kar yağışının yurdun birçok bölgesinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşlara trafikte dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça özel araçla yola çıkılmaması uyarısı yapıldı.