CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112'nci maddesinde belirtilen suç ile ilgili kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.