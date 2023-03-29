Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis Bolu Dağı geçiş güzergahında sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Bolu’da, sabah saatlerinden başlayan yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlat yaşattı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bir şekilde bekliyor. Öte yandan, sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.