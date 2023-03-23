Kadınlar tek yürek oldu, depremzedeler için yardım panayırı düzenledi

Çankırı’da bir araya gelen sivil topum kuruluşlarının kadın üyeleri, depremzedeler için yardım panayırı düzenledi. Panayırda satılan ürünlerden elde edilen gelir ile Çankırı’daki depremzedelerin ihtiyaçları karşılanacak.

Çankırı’daki tüm sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları ve meclisleri, depremzedeler için bir araya gelerek yardım panayırı düzenledi. Çankırı Kadın Platformu koordinasyonunda, Çankırı il merkezindeki Karatekin Parkı’nda iftar yemeği için kurulan çadır, Ramazan öncesinde depremzedeler için düzenlenen yardım panayırına ev sahipliği yaptı. STK’ların kadın üyeleri hazırladıkları ürünleri yardım panayırında satışa sundu. Düzenlenen panayıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Panayırda satılan ürünlerden elde edilen gelir, depremin ardından Çankırı’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

"Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını görmek için kadınlar bir araya geldi"

Panayıra destek veren Bakıma ve Korumaya Muhtaç Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadınları Koruma Derneği Dudu Sevindim, "Çocukların yanı sıra herkesi korumak için faaliyet gösteriyoruz. Onlara faydalı olmak için her zaman sahalardayım. Haftada üç gün ekmek dağıtırım. Deprem bölgesinden gelenlerin de hep yanındayım. Yurda yerleşen kardeşlerimizin ihtiyaçlarını görmek için de kadınlar bir araya geldi. Böyle bir yardım panayırı yaptık. Onlara daha çok fayda sağlasın diye yaptık. Bize yardım edenlerden de Allah razı olsun" dedi.

"Yoğun bir ilgiyle karşılaştık"

Çankırı Belediye Meclis Üyesi Özlem Demirci ise kadınların bir araya gelerek önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Buradaki amacımız Çankırı’daki bütün sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile birlikte Çankırı’da misafir ettiğimiz depremzedelere yardımcı olmak, ihtiyaçlarını karşılamak Yardım panayırı iki gündür devam ediyor. Dönüşlerimiz çok güzel. Çankırı Kadın Platformu olarak Çankırı’da misafir ettiğimiz depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya geldik. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Katılımcı olan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Panayıra katılan Merve Güldür Temeltaş ise, "Çankırı Belediyesi belediye meclis üyesiyim. Çankırı Kadın Platformu başlığı altında ’kardeşlik ve dayanışma yardım panayırı’ düzenledik. Çankırı’daki tüm STK’ların kadın kolları ve meclisleriyle birlikte şehrimizdeki depremzede kardeşlerimiz için düzenlediğimiz bu yardım panayırını iki gün sürdürdük" şeklinde konuştu.