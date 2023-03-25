ÇAKÜ’de TÜBİTAK proje hazırlama eğitimleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde TÜBİTAK projelerinin bileşenleri olan özgün değer, konu-kapsam, yöntem, risk yönetimi ve bütçe oluşturma aşamaları ile ilgili eğitim verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından TÜBİTAK-1001 proje çağrılarına yönelik proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim programı çerçevesinde, TÜBİTAK projelerinin bileşenleri olan özgün değer, konu-kapsam, yöntem, risk yönetimi ve bütçe oluşturma aşamaları hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.

ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi’nin açılış konuşmaları ile başlayan eğitim programları, Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu’nun, Ofis’in çalışmaları hakkında bilgi vermesi ve TÜBİTAK-1001 programına ait genel bilgilendirmeler yapması ile devam etti.

Proje Destek Ofisi ekibinin yanı sıra proje süreçlerinde deneyimli bazı öğretim elemanları da eğitimlerde eğitmen olarak yer aldı. Proje bileşenleri hakkında kendi proje hazırlama süreçleri ve kabul edilen bazı projelerinden örnekler aktaran eğitmenler, proje süreçlerinde karşılaşılabilecek durumlara yönelik deneyimlerini de katılımcılar ile paylaştılar.

Eğitimler, ÇAKÜ öğretim üyeleri; Prof. Dr. İlker Ercanlı, Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, Doç. Dr. Melike Bilgi Kamaç, Doç. Dr. İlyas İnci, Doç. Dr. Meriç Çakır, Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz, Doç. Dr. Barış Şimşek ve Dr. Öğr. Üyesi Müge Fırat tarafından verildi.