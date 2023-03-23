ÇAKÜ’de Ramazan ayının gelişi Anadolu’nun ilk darülhadisinde karşılandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından, Ramazan ayının ilk gecesinde Anadolu’nun ilk darülhadisinde düzenlenen programda eller semaya açıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde (ÇAKÜ) Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Ramazan-ı Şerif Ayına Girerken” programı ile karşılandı. Programa Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, akademisyenler, öğrenciler, Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Anadolu’nun ilk darülhadisinde düzenlenen program Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Fatih Okumuş’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Gecenin önemine binaen konuşmayı ise ÇAKÜ Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin yaptı.

Doç. Dr. Aytekin konuşmasında Ramazan ayının faziletinden, manevi hazzından, oruç tutmanın faydalarından ve Ramazan ayının nasıl idrak edilmesi gerektiğinden bahsederek birlik beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Daha sonra ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Aykurt ve Çivitcioğlu Medresesi Ney Usta Öğreticisi Neyzen Erol Nuhoğlu tarafından dini musiki dinletisi icra edildi.

Müzik dinletisinin ardından konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif’i 1242 yılından beri faaliyette olan kadim bir mecliste sizlerle birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğu içeresindeyiz. Ramazan-ı Şerif’i Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar, ilahiler, sohbetler ve naatlarla karşıladık. Burası Anadolu’nun ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini de taşıyor. Dolayısıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kuruluşu aslında 2007’ye değil yüzyıllar öncesine, 1242 yılına dayanıyor. 1242 yılından itibaren bu mecliste yakılan meşaleler, yapılan hizmetler daha da artarak geleceğe miras olarak bırakılacaktır. Tarihi ve manevi bir emanet olarak bize bırakılan bu mekânın, gerçek manada hedeflerine ulaştırılması için gayret göstermekteyiz. Buradaki etkinliklerimiz tüm paydaşlarımızın katılımı ile artarak devam edecektir. Gençlerimizin de bu manevi havadan daha fazla istifade etmesi adına başta Hadis Akademisi olmak üzere çeşitli akademik teşekküller burada oluşturulmuş ve hayata geçirilmiştir. Bugün Çankırı Huzurevi sakinlerimizi de burada misafir etmekten ayrıca mutluyuz. Onların dualarına talibiz” dedi.

ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yahya Arslan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Mustafa Okumuş’un yaptığı dua ve yapılan ikram ile program sona erdi.