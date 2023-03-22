ÇAKÜ’de anlamlı konferans: ‘Yaşlılar ve saygı’ konusu konuşuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta ‘yaşlılara saygı’ konusu ele aldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Akarsu tarafından, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çerçevesinde "Yaşlılar ve Saygı" konulu konferans düzenlendi. Çerkeş 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen konferansa, Çerkeş’te ikamet eden 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerin yanı sıra, ilçe protokolü ile öğrenciler de katılım sağladı.

Konferansın ilk bölümünde, yaşlı bir bireyin tanımı yapılarak dünyada ve Türkiye’deki yaşlı nüfus hakkında bilgi verildi. Konferansın ikinci bölümünde saygılı birey, yaşlı bireyin özellikleri ve yaşlı bireylere saygı çerçevesinde yapılabilecek faaliyetler gibi konularda katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. Konferansın son bölümünde ise yaşlı bireyler kürsüde söz alarak katılımcılarla duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.