18 yabancı üniversite personeli ÇAKÜ’de eğitim faaliyetlerine katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne farklı ülkelerden gelen 18 üniversite personeli, eğitim faaliyetlerine katıldı.

Erasmus+ KA107 Personel Hareketliliği; Arnavutluk, Bangladeş, Filistin, Gana, Kamerun ve Sudan gibi farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen 18 personel, Çankırı Karatekin Üniversitesini (ÇAKÜ) ziyaret ederek ders verme ve eğitim alma hareketliliğinde bulundu. Yapancı personeller Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde alanları ile ilgili bölümlerde eğitimler aldı.

Ders verme hareketliliği çerçevesinde ise Bangladeş Daffodil International University İşletme Bölümünden Mahbub Parvez, Bangladeş Islamic University Güzel Sanatlar Fakültesinden Md Mamunur Rahman ile Kimya Mühendisliği Bölümünden Minhaz Ul Haque, Filistin Al-Quds Open University Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Thabit Sabbah, Gana Central University İktisat Bölümünden Daniel Offei, İşletme Bölümünden Benjamin Otchere-Ankrah ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Ninnette Quaofi, Sudan University of Science and Technology İşletme Bölümünden ise Khalda Adam Hassan Ahmed yer aldı.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı’nın tanıtıldığı proje bünyesinde, kültürel iş birliklerinin temelleri de atıldı. Faaliyetler sonrası gerçekleştirilen toplantıda, personel hareketliliğe katılan misafirlere, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş tarafından katılım sertifikaları verildi.