TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da kombine fiyatları açıklandı. Aynı zamanda tek maçlık bilet fiyatlarını da duyuran yeşil-beyazlı kulübün, geçen sezona oranla ciddi oranda zam yaptığı görüldü. 14 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de çıkacak olan kombine bilet fiyatları şu şekilde:

“Güney Kale Arkası Tribünü: 2.000 TL, Doğu Üst Tribünü: 3.500 TL, Doğu Alt Tribünü: 4.500 TL, VIP Tribünü: 7.500 TL,Batı Alt Tribünü:9.000 TL, 1963 Tribünü: 15.000 TL”

Maç başı bilet fiyatları ise şöyle:

“Güney Kale Arkası Tribünü: 200 TL, Doğu Üst Tribünü: 300 TL, Doğu Alt Tribünü: 400 TL,VIP Tribünü: 700 TL, Batı Alt Tribünü: 800 TL, 1963 Tribünü: 1.000 TL”