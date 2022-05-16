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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.
Karpuz pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı
Yaz ayların vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, Burdur’da pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı.
BURDUR 16.05.2022, 15:03 16.05.2022, 15:07
Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz, pazardaki yerini almaya başladı. Mevsimi henüz gelmediği için az bulunan karpuz, Burdur’da kilogramı 10 TL’den satışa sunuldu. Semt pazarı esnafı Çetin Dilman, karpuzu isteğe göre yarım ve çeyrek olarak dilimler halinde de sattıklarını dile getirdi. Dilman, bu yöntemin hem kendilerini hem de tüketiciyi memnun ettiğini ifade etti.