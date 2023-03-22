Burdur’da tır yol kenarındaki kayalara çarptı: 1 yaralı

Burdur’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Burdur’dan Antalya istikametine giden 31 PAS 54 plakalı tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada tır şoförü Ü.K. (38) yaralandı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesinin ardından bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.