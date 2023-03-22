Burdur’da seçim tedbirleri toplantısı yapıldı

Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, siyasi parti il başkanlarıyla seçim tedbirleri toplantısı yaptı. Vali Vekili Mailoğlu, "Seçimin bayram havası içinde, huzur içinde geçmesi dilek ve temennimiz. Herhalde bu konuda herkes hemfikirdir" dedi.

Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, kentte seçime girecek siyasi parti il başkanları ile toplantı yaptı.

"Seçimin bayram havası içinde geçmesi temennimiz"

Toplantı öncesinde katılımcılara Hatay’ın Defne ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın selamlarını ileten Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu konuşmasında, "Amacımız 14 Mayıs’ta eğer ikinci tura kalırsa 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerimizin ilimize hayırlara vesile olması dileğimizi kendileri ile paylaşmak. Huzur ve sükûn içinde geçmesini teminen de onlarla hasbihal etmek için bir araya geldik. Değerli vatandaşlarımızla bu duyarlılığı paylaşırsanız, seçimin bayram havası içinde, huzur içinde geçmesi dilek ve temennimiz. Herhalde bu konuda herkes hemfikirdir. Değerli vatandaşlarımıza hepimizin selamlarını iletiniz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

Burdur Valiliğinde düzenlenen toplantıya; Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Vali Yardımcısı Vekili Bahri Gökalp, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder ve seçime girecek olan siyasi partilerin il başkanları katıldı.