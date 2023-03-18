Burdur’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü Burdur Şehitliği’nde düzenlenen tören ile kutlandı.

Burdur Şehitliği’nde düzenlenen tören, Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutan Vekili Yavuz Çankaya, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar tarafından şehitlik anıtına çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra saygı atışıyla birlikte saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tankçı Üsteğmen Kaan Gültekin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Şehitlik Anı defterine günün anlam ve önemini belirten duygu ve düşüncelerini yazdı.

Vali Vekili Ahmet Mailoğlu Şehitlik Anı Defterine, “Aziz Şehitlerimiz; ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale zaferinin 108. yıl dönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin gününü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, askerlerine taarruzu değil ölmeyi emreden büyük Atatürk’ün, vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin, top yekün milletimizin zaferidir. 1 metrekareye 6000 merminin sığdığı, cepheler arası mesafenin 5 metrekareden az olduğu, Seyit Onbaşı gibi timsali imkansız görünenlerin mümkün kılınabildiği bir ruhun yaşadığı yerdir Çanakkale. Aziz şehitlerimizin temiz kanları ile suladığı kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal vatan topraklarından bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bizlere bu büyük seferin gururunu armağan eden başta sevgili Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarına, isimli isimsiz bütün kahramanlarına, vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en samimi duygularımla saygılarımı sunuyorum. Çanakkale geçilmez! Ne mutlu Türküm diyene!” söyleriyle duygularını yazdı.

Katılımcılar tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlendi. İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından yapılan duanın ardından Burdur Şehitliğindeki tören sona erdi.