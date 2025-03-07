2017 yılından bu yana TAİD yönetiminde aktif görev alan Burak Hoşgören, 2023 Şubat ayında TAİD Başkanı olarak çalışmalarına devam etti. Hoşgören, iki yıl süren başkanlık dönemi ardından gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurul’da yeni dönem için tekrar başkan seçilerek derneğin yönetim görevini üstlendi.

Ağır ticari araçlar sektörü, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynuyor

TAİD Başkanlığı'na yeniden seçilmekten onur duyduğunu belirten Burak Hoşgören, ağır ticari araçlar sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynadığına vurgu yaptı; “Bugün geldiğimiz noktada, ağır ticari araçlar, ihracat ve istihdam potansiyeliyle Türkiye ekonomisinin önemli itici güçlerinden birini oluşturuyor. TAİD olarak, bu güçlü temele dayanarak önümüzdeki dönemde sektörel iş birliklerini daha da derinleştirip inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz.”

Yeni Dönemde Hedefler Belli

Gelecek, ağır ticari araçlar alanında da teknolojinin hızla geliştiği, yeşil dönüşümün ve dijitalleşmenin ön plana çıktığı bir dönem olacak. Burak Hoşgören; “Bu bağlamda, sektörümüzü geleceğe taşımak adına sürdürülebilir çözümlerle sektöre katkı sağlamayı öncelikli hedeflerimiz arasında tutuyoruz. Aynı zamanda, sektörün içinde bulunduğu zorlu koşullar ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen, TAİD olarak güçlü bir dayanışma içinde, tüm üyelerimizle birlikte gelişmeleri takip edip, çözüm odaklı projeler üretmeye çalışacağız. Hem ülkemiz hem de küresel düzeydeki etkinliğimizi artırarak, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimini destekleyecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Gelecek dönem, yalnızca TAİD için değil, tüm ağır ticari araç sektörü için bir dönüm noktası olacak. Biz de bu dönemde, tüm paydaşlarımızla birlikte, daha güçlü bir sektör ve daha sağlıklı bir ekonomi için katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye belirtti.

Yeni dönemde Kässbohrer Treyler Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, TAİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini sürdürecek. Yönetim kurulu üyeleri olarak Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Renault Trucks Türkiye Marka İletişim Direktörü Z.Şebnem Uygurtürk, Schmitz Cargobull Genel Müdürü Kerem Taş ve Volvo Trucks adına Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya dernekte görev alacak.

Yeni dönemde, sektörün yerli ve yabancı oyuncuları arasında güçlü bir iş birliği sağlamak için aktif adımlar atılacak. Hoşgören, TAİD’in sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda uluslararası arenada da etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Bu bağlamda, TAİD üyelerinin iş birlikleri, inovasyon alanındaki gelişmeler ve sektörel yenilikler ön planda olacak.

TAİD bünyesinde; ağır ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Ford-Otosan, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Otokar, Renault Trucks, Scania, Volvo Trucks yanı sıra treyler, üst yapı ve yan sanayi markaları Koluman, Krone, Özünlü, Schmitz, Tırsan da yer almaktadır