Maçtan dakikalar
9. dakikada sol kanattan Zeki’nin pasında ceza sahası sağ çaprazdan Orkun’un şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
11. dakikada Hakan’ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda’nın şutunda top ağlara gitti. 0-1
13. dakikada sağ kanattan Kiril Despodov’un ortasında ceza sahası içinde Radoslav Kirilov’un şutunda Zeki’ye de çarpan top filelerle buluştu. 1-1
28. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kirilov’un Zeki’yi çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hakan’ın sert ortasında Kraev’in ters vuruşunda top kornere gitti.
41. dakikada Arda’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan’ın sert şutunda kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
44. dakikada kaleyi hafif çaprazdan gören bir noktadan Arda’nın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.
49. dakikada Hakan’ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Popov’un ters vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
51. dakikada ceza sahası içinde Arda’nın pasında Kenan’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3
56. dakikada orta sahadan Hakan’ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kenan çalımlarla ceza sahasına girerek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
65. dakikada sağ kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında ön direkte Zeki Çelik kafayla topu filelere yolladı. 1-5
90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz’un pasında arka direkte İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-6
Stat: Vasil Levski
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov (Turitsov dk. 63), Kraev, Stoyanov, Kirilov (Lukas Petkov dk. 72), Despodov (Minchev dk. 64), Bozhinov, Hristov, Marin Petkov (Zdravko Dimitrov dk. 64), Chochev (Krastev dk. 72)
Yedekler: Sheytanov, Vutsov, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Velkovski, Shopov
Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Samet Akaydin dk. 84), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 64), Orkun Kökçü, Arda Güler (Can Uzun dk. 69), Oğuz Aydın, Kenan Yıldız (İrfan Can Kahveci dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 84)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Radoslav Kirilov (dk. 13) (Bulgaristan), Arda Güler (dk. 11), Popov (dk. 49 k.k.), Kenan Yıldız (dk. 50 ve 56), Zeki Çelik (dk. 65), İrfan Can Kahveci (dk. 90+3) (Türkiye)
Sarı kartlar: Bozhinov, Kirilov (Bulgaristan), Oğuz Aydın (Türkiye)