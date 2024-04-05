SolarEX İstanbul Güneşin Merkezi mottosuyla dünya genelinde Türkiye’yi güneşin merkezi yapmaya hazırlıyor!

Ülkemiz solar enerji endüstrisinin dünyadaki merkezi olma yolunda hızla ilerlerken, SolarEX İstanbul sektörün yatırımcı, üretici, tedarikçi, komponent, depolama, lojistik ve diğer partneriyle birlikte son kullanıcıya varıncaya kadar tüm profesyonelleri, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrasya’nın en büyük Uluslararası güneş enerjisi teknolojileri ve depolama fuarında bir araya getirerek, bu sayede yeniliklerin lansmanına ev sahipliği yapıyor.

Solarex İstanbul'da Solarred rüzgarı

Güneş enerjisi sektöründe taşıyıcı sistem-konstrüksiyon ve statik projelendirme alanında yüzlerce MW’lık deneyimiyle Türkiye'nin birçok noktasında yatırımcı ve EPC şirketi tarafından tercih edilen Solarred Solar Montaj sistemleri, fuarda yerini aldı.

Solarred Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Aslan, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı

A. Kadir Aslan: İhracata odaklandık

Solarred Solar Montaj sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Aslan, hali hazırda tamamlanmış birçok projede markalarının imzası olduğunu vurgularken, devam eden projelerde de yoğun temnonun sürdüğünü belirtti.

Bugüne kadar yurt dışşında bir çok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Kadir Aslan, yakın zamanda İngiltere'de düzenlenecek olan fuara katılacaklarını ve sonrasında da İngiltere pazarında söz sahibi firmalar arasında yer almak istediklerini dile getirdi.

Bölge ve projeye özel mühendislik çözümleri

Türikye'nin her bölgesinde projelere imza atan Solarred, iklim koşullarını göz önünde bulundurarak en uygun projeyi geliştiriyor. Bu şekilde hayata geçirilen projeler daha uzun ömürlü oluyor. Sonuç olarak yatırımcısına ek maliyet çıkartmıyor.

Kadir Aslan, "Çeliğe her yerde ulaşabilirsiniz, her yerden alabilirsiniz fakat tasarımı alamazsınız, biz en iyi mühendisliği ve tasarımı oluşturarak müşterilerimize maliyet avantajı sağlıyoruz, Bu bakımdan yatırımcılar arazi yatırımlarında kontrüsiyon alımlarında mutlaka bizden fiyat alsınlar, kazançlı çıkacaklarını şimdiden garanti edebiliyorum" diyor.