Karara göre, internet fiyatları her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinden itibaren, Üretici Fiyat Endeksi’ni (ÜFE) aşmamak kaydıyla artırılabilecek.

Buna göre Türk Telekom tarafından toptan tarifelere her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılmasına izin verildi. KAP'taki açıklama şöyle: "Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir. Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE'ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.



Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır. Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır.”

Kararın, internet altyapısının dünya standartlarının gerisinde olduğu ve kullanıcıların yüksek fiyatlardan şikâyetçi olduğu Türkiye’de duyurulması, tepkilere yol açtı. Kullanıcılar, internetin temel bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde, bu tür düzenlemelerin faturaları artırmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünüyor.

Yeni uygulama ile internet servis sağlayıcıları, Türk Telekom’un toptan tarifeye yaptığı artışları, abonelerine aynı oranda ya da daha düşük şekilde yansıtacak. Ancak şirketler, tarife değişikliklerini yürürlüğe girmeden en az bir ay önce duyurmakla yükümlü olacak. Bu önlem, kullanıcıların sürpriz faturalarla karşılaşmasını bir nebze önleyebilir, ancak mali yükü hafifletmeyecek.

Kararla birlikte internet fiyatları otomatik olarak yükseltilecek ve artık yılda iki kez zam uygulaması norm haline gelecek. Uzmanlar, BTK’nın bu yaklaşımının piyasada rekabeti yeterince desteklemediğini, aksine kullanıcıları daha yüksek fiyatlara mahkûm ettiğini belirtiyor.

Kısaca, Türkiye’de internet kullanıcıları, altyapı eksikliğinin ve rekabetin yetersizliğinin bedelini, yılda iki kez zamlanan faturalarla ödemeye devam edecek.