Gözbaşı, BRN Yatak’ın 100’den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirterek, global pazarlarda elde ettikleri başarıları şu sözlerle dile getirdi:

“BRN Yatak olarak %100 ihracata yönelik çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük yatak ihracatçısıyız. Bulgaristan ve Amerika’daki üretim tesislerimizle, Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Yatak sektörü, lojistik zorlukları nedeniyle özel çözümler gerektiriyor. Pres paketleme ve e-ticarete uygun hale getirme konusunda öncülük yapıyoruz. Bu anlamda sektörümüzde birçok yeniliği başlatan bir firmayız.”

2025 için umut dolu hedefler

Berna Gözbaşı, ihracat hedeflerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sektörel gelişime yönelik olduğunu belirtti:

“2024 yılını bir önceki yıla göre artıda kapattık. 2025 için ise daha umutluyuz. Kur değişimleri elbette önemli, ancak ürününüzü ve pazarınızı iyi tanıyorsanız, ihracatta engel teşkil etmiyor. Global bir marka olarak Çin gibi zorlu pazarlarda dahi ihracat yapıyoruz. Sektörde birçok firmaya ilham kaynağı olmak ve rol model teşkil etmek bizi gururlandırıyor.”

Türk mobilyası dünya sahnesinde

İstanbul Mobilya Fuarı’nın uluslararası bilinirliğinin artması gerektiğini ifade eden Gözbaşı, Türk mobilya sektörünün dünya pazarındaki gücüne dikkat çekti:

“Mobilya sektörü, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren en önemli sektörlerinden biri. İstanbul Mobilya Fuarı gibi organizasyonların uluslararası katılımcı sayısının artması, sektörümüzün gücüne güç katıyor. Biz, BRN olarak, bu başarıyı desteklemek ve Türkiye’yi global arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Gözbaşı, sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve Türkiye'nin ihracat stratejilerine katkı sağlama misyonuyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, geleceğe dair umutlarını dile getirdi.