Türkiye genelinde hâlihazırda 351 şarj noktasıyla faaliyet gösteren 5, 2025 sonunda 500 şarj noktasını aşmayı hedefliyor. 2030 yılında ise 3.000 şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan 5, bu doğrultuda yaklaşık 10 Milyar TL’ye ulaşacak yatırımları devreye almayı planlıyor. 5, özellikle yüksek güçlü şarj alanında sektör lideri olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Borusan ve EnBW ortak girişimi, Borusan EnBW Enerji, Türkiye’deki elektrikli araç sahiplerine kullanıcı dostu şarj çözümleri sunmak üzere hayata geçirdiği yeni girişimi “Borusan EnBW Şarj- 5”i tanıttı.

Enerji, mobilite ve teknoloji dünyasını buluşturan özel bir etkinlikte 5’in vizyonu, hedefleri ve elektrikli araç kullanıcılarına katacağı değer paylaşıldı.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Ulaşım sektöründe artan hareketlilik hacmi, karbon salımının önemli bir bölümünün bu sektörden kaynaklanmasına neden oluyor. Bu da elektrifikasyonu zorunlu kılıyor. Elektrikli araçlar her geçen gün yaşamımıza daha fazla dahil oluyor. Biz de Borusan EnBW Enerji olarak 16 yıllık yenilenebilir enerji sektörü deneyimimizi ve enerjimizi, mobilite ve enerji dönüşümlerinin kesişiminde yer alan yeni bir alana taşıdık. Hissedarımız Borusan’ın Borusan Otomotiv Grubu ile e-mobilite dönüşümüne öncülük ediyor olması, diğer yandan Alman hissedarımız EnBW’nin 9 yıldır elektrikli araç şarj ağı alanında yürüttüğü faaliyetlerle Almanya pazarında lider konumda olması 5’i Türkiye’nin en iddialı şarj çözümü haline getiriyor. 5, yalnızca yüksek performanslı şarjın yeni adresi değil; hareket halindeki yaşamınızı kolaylaştıran, güvenli, güvenilir, hızlı ve geleceğe odaklı sürdürülebilir bir tercih.”

E-mobilite alanındaki gerçek değişimin, elektrikli araç kullanıcılarının konforla hareket edebildiği bir ekosistemde başladığını belirten Amasyalı, “Yenilikçiliği yalnızca teknolojiyle değil, ihtiyaçlara göre şekillenen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan çözümlerle hayata geçiriyoruz. Sadece büyüyen istasyon ağımız ile değil aynı zamanda Türkiye’nin lider şirketleri ile yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimizin şarj deneyimini zenginleştiriyor ve farklı fırsatlar sunuyoruz” dedi.

Mevcut 351 şarj noktası 2025 yılında 500’ün üzerine çıkacak

5, sürdürülebilir enerji kaynaklarından yararlanarak her aşamada çevre dostu ve verimli hizmet sağlamaya odaklanıyor. Borusan EnBW Enerji’nin %100 yenilenebilir enerji santrallerinden tedarik edilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) sertifikalarıyla elektrikli araç kullanıcılarının şarj işlemlerindeki ayakizini sıfırlıyor.

Türkiye genelinde hâlihazırda 351 şarj noktasıyla faaliyet gösteren 5, 2025 sonunda 500 şarj noktasını aşmayı hedefliyor. 2030 yılında ise 3.000 şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan 5, bu doğrultuda yaklaşık 10 Milyar TL’ye ulaşacak yatırımları devreye almayı planlıyor. 5, özellikle yüksek güçlü şarj alanında sektör lideri olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

5 ile kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir bir şarj deneyimi

5, bulması ve erişmesi kolay şarj noktaları sayesinde elektrikli araçla yolculuğun her adımını basit ve sorunsuz hale getiriyor. Kullanıcı-dostu arayüzler ve müşteri öncelikli süreçler, herkesin 5’in hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesini ve bunlardan yararlanabilmesini sağlıyor.

Borusan EnBW Enerji’nin ana iş kolu olan yenilenebilir enerji tesisleri işletme konusundaki deneyimine ve yıllar içinde oluşturduğu sağlık, emniyet ve çevre kültürüne dayalı bir işleyiş geliştiren 5, güvenli şarj altyapısından, veri gizliliği ve korumasına kadar birçok alanda güvenli bir şarj deneyimi sunuyor.

5 ayrıca kullanıcıların elektrikli araç sürme keyfini doyasıya yaşamalarına yönelik güvenilir, duyarlı ve kesintisiz bir mobilite deneyimi için çalışıyor. En son teknoloji ürünü şarj üniteleri kullanmasının ötesinde, daimi açık şarj noktası olanakları ile sorunsuz bir şarj deneyimi sunuyor.

Yüksek güçlü şarj noktalarına odaklanan 5, kullanıcılarına “hızlı” şarj deneyimi sunarken şarj etme molasını optimize ederek seyahati kesintisiz hale getiriyor. Böylece, elektrikli araç kullanıcılarının ve sevdiklerinin paylaşacakları güzel anlar için daha çok vakit kalıyor, her yolculuğu zahmetsiz bir molaya dönüştürüyor.

Yenilenebilir enerji üretiminin sürdürülebilir doğası üzerine inşa edilen 5’nin temelleri, enerji ve mobilite sektörlerinde güvenilir bir Türk-Alman ortaklığına dayanıyor. 5, yeni nesiller için gezegeni korurken daha yeşil bir gelecek sağlamak için her adımda çevre dostu çözümlere öncelik veriyor.