Uzmanlara göre, Bluetooth teknolojisi ilk ortaya çıktığında kullanıcıları heyecanlandıran ve günlük hayatı kolaylaştıran bir yenilikti. Ancak günümüzde yaygın kullanım, özelliği potansiyel bir saldırı kapısına dönüştürdü. Telefonlar, araç sistemleri ve kablosuz kulaklıklar gibi pek çok cihazda aktif kullanılan Bluetooth’un, saldırganlar tarafından yazılımlar aracılığıyla hedef alınabildiği ifade ediliyor.

Özelliğin kullanılmadığı zamanlarda mutlaka kapatılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sürekli açık kalan cihazların taramalar sırasında kolayca tespit edilerek siber saldırıya uğrayabileceğini söylüyor. Kullanıcılara, cihaz isimlerini görünmez hale getirmeleri ve tanımadıkları cihazlara bağlanmamaları da tavsiye ediliyor.

Siber güvenlik uzmanları, basit önlemlerle bu sessiz tehlikenin büyük ölçüde ortadan kaldırılabileceğini, farkındalık sayesinde kişisel verilerin korunabileceğini belirtiyor.