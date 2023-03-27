Vali Çağatay, video konferansla Adıyaman’daki kalıcı konutların temel atma törenine bağlandı

Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adıyaman’da kalıcı deprem konutlarının temel atma töreninde, video konferans yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu illerden olan Adıyaman’da 4 bin 431 kalıcı deprem konutunun temeli atıldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak olan konutların temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Depremin ilk günlerinden bugüne kadar Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay da temel atma törenine katılarak, video konferans yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Adıyaman’daki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.