Tatvan’da Ramazan coşkusu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan uygulama çerçevesinde Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin de katılımıyla her akşam ilçedeki farklı bir camide teravih namazı sonrası cemaate ve çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve tatlı ikram edilerek hediyeleşme geleneği devam ettiriliyor.

Teravih namazını ilçenin Hazreti Hamza Camii’nde kıldıktan sonra namaz çıkışında cami önünde bekleyen cemaat ile sohbet eden Belediye Başkanı Geylani, "Ramazan ayıyla beraber büyük bir hareketlilik başladı. Elhamdülillah Ramazan bereketiyle beraber geldi. Ramazan ayında farklı farklı alanlarda faaliyetlerimiz olacak. Çarşı merkezimizde büyük bir iftar çadırı kurduk. Burada minimum günlük 500 kişiye iftar yemeği çıkmakta ve aynı zamanda bununla beraber aşevimizde bin kişilik yemek ise ihtiyaç sahibi evlere servis edilmekte. Ramazan coşkusunu yaşatmak istedik ve her gün bir mahallemizi geziyoruz. Buradaki camilerimizde teravih namazımızı kılıyoruz. Cami çıkışlarında güzel ikramlarımız oluyor. Pamuk şeker, Osmanlı macunu ve tatlı ikramlarımızla Ramazan’ın coşkusunu, heyecanını, kültürünü tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Aynı zamanda hafta sonları ilahi gösterileri, tiyatro ve meddah gösterileriyle Ramazan’ı dolu dolu geçireceğimiz etkinliklerimiz olacak. Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini ve tüm afetlerden ve tüm musibetlerden muhafaza etmesi vesilesiyle bütün Müslüman aleminin Ramazan’ını tebrik ediyorum” diye konuştu.