Tatvan’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kutlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Tatvan’da ilçe protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programı, Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen anma programıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiir, video gösterimi, Çanakkale Türküsü, Çanakkale Oroatoryosu ile sona erdi. Düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Belediye Başkanı M. Emin Geylani, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.