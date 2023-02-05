Tatvan ve Adilcevaz’da eğitime kar engeli

Bitlis’in Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; ilçemizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz şartlar nedeniyle, sağlığınız ve güvenliğiniz için, 06.02.2023 Pazartesi günü ilçe genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik” denildi.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise ilçede yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan dolayı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.