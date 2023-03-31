Kışın geri gelmesi lastikçilerin işine yaradı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, lastikçilerin ise yüzünü güldürdü.

Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı aralıksız devam ederken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüşe neden oldu. Baharı beklerken aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, değiştirdikleri kışlık lastiklerini yeniden takmak zorunda kaldı.

Kenan Emen isimli vatandaş, on gün önce aracının yazlık lastiklerini taktığını belirterek, “Kar yağışı bize 1 Nisan şakası gibi oldu. Tekrardan aracımın kışlık lastiklerini takmak zorunda kaldım” dedi.