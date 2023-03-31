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Kışın geri gelmesi lastikçilerin işine yaradı
BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLERKEN, LASTİKÇİLERİN İSE YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.
BİTLİS 31.03.2023, 13:09
BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, lastikçilerin ise yüzünü güldürdü.
Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı aralıksız devam ederken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüşe neden oldu. Baharı beklerken aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, değiştirdikleri kışlık lastiklerini yeniden takmak zorunda kaldı.
Kenan Emen isimli vatandaş, on gün önce aracının yazlık lastiklerini taktığını belirterek, “Kar yağışı bize 1 Nisan şakası gibi oldu. Tekrardan aracımın kışlık lastiklerini takmak zorunda kaldım” dedi.