Kaymakam Özçelik, “Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız her zaman açıktır”

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ederek, “Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız her zaman açıktır” dedi.

İlçe merkezindeki esnaflarla işyerlerinde bir araya Kaymakam Özçelik, esnafların talep ve sorunlarını dinledi. Esnaflardan çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Özçelik, Devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız her zaman açıktır. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Esnaflarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

İşyerlerinde kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, Kaymakam Nurhalil Özçelik’e teşekkür ettiler. Kaymakam Özçelik’e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Hasan Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.