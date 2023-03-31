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Hizan’da kar yağışı
BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.
BİTLİS 31.03.2023, 11:32
Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası Hizan’da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Yaklaşık iki aydır bahar havası yaşanan Hizan’da bastıran yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.