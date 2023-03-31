Hizan’da kar yağışı

Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası Hizan’da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Yaklaşık iki aydır bahar havası yaşanan Hizan’da bastıran yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.