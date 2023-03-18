Hizan’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kutlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstünde ilçe protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Daha sonra Hizan Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu programda, sinevizyon ve oratoryo gösterisi yapıldı. Program, öğretmenlerin müzik konseri ile sona erdi.

Düzenlenen programa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Hizan Belediye Başkan Vekili İmdat Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, kurum amirleri, vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları katıldı.